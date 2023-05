Veel sterren bij show Bruce Springsteen in Rome

Volgens ooggetuigen waren daarnaast Nick Cave en Lars Ulrich, de drummer van Metallica, bij de show in het Circus Maximus in de Italiaanse hoofdstad.

De 73-jarige Springsteen is momenteel bezig met zijn Europese tournee met The E Street Band. Hij komt ook naar Nederland. Op 25 en 27 mei staat Springsteen in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.