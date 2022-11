Harry Styles geeft toch derde concert in Johan Cruijff ArenA

Eerder werd al bekend dat Styles op maandag 5 en dinsdag 6 juni een optreden in het stadion verzorgt. Ondanks de grote belangstelling voor deze concerten, liet MOJO in september weten dat er geen derde optreden van de zanger zou komen. Daar is de concertorganisator nu op teruggekomen. De kaartverkoop voor het extra concert gaat vrijdag van start.

Het Europese deel van Styles' Love On Tour-wereldtournee gaat op 13 mei in Denemarken van start. De concertreeks wordt de eerste volledige stadiontour van de zanger in Europa