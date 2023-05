Premium Het beste van De Telegraaf

‘Indiana Jones and the dial of destiny’ Recensie Indiana Jones: Nieuw avontuur ouderwets lekker

Door Marco Weijers Kopieer naar clipboard

De oude actieheld Harrison Ford in het slot van de epische reeks. Ⓒ ANP/HH

Terwijl in de nadagen van de oorlog een nazitrein wordt volgestouwd met kunstschatten, voeren Duitse soldaten een onbekende man met een zak over zijn hoofd naar hun bevelhebber. Hoewel? Onbekend? De opmaat van Indiana Jones and the dial of destiny houdt ons even in spanning, waarna we natuurlijk toch de verjongde titelheld te zien krijgen, voorzien van een tijdelijke digitale facelift. Die misstaat hem niet.