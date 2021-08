Evi Hanssen stopt na zeven jaar bij 3 op Reis

In een interview op de website van het programma blikt de 42-jarige Hanssen terug op de reizen die ze heeft gemaakt. „Het was voor mijn generatie voor het eerst echt mogelijk om de wijde wereld in te trekken”, vertelt ze over het begin. „Ik herinner me mijn eerste backpack-avontuur nog goed. Ik was totaal onvoorbereid! Dat zou ik nu niet zomaar meer durven.”

Hanssen legt haar werk bij 3 op Reis neer, omdat „er andere mooie projecten wachten.” Zo werkt Hanssen onder meer als radiopresentatrice en schrijft ze geregeld artikelen. Momenteel is ze te zien in de Belgische editie van de ABBA-musical Mamma Mia!.