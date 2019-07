Madonna toch welkom in Rotterdam

De PVV wilde Madonna boycotten omdat zij tijdens haar optreden in de finale van het songfestival in Tel Aviv met een Palestijnse vlag op het podium verscheen. Die vlag is volgens de PVV een symbool van onderwerping van Israël en zou het antisemitisme aanwakkeren.

De kans dat Madonna überhaupt voor een tweede jaar op rij het songfestival aandoet is overigens miniem. Pas één keer eerder gaf een grote Amerikaanse artiest er een optreden: Justin Timberlake in 2016.

Hoe te betalen?

De kans dat het songfestival 2020 in Rotterdam wordt gehouden, is aanwezig. In dezelfde raadsvergadering heeft de Rotterdamse gemeenteraad met 37 tegen 8 ingestemd met het voorstel om de stad kandidaat te stellen voor de organisatie van het liedjesfestijn.

Niet iedereen in de raad was even lyrisch. De PvdD bijvoorbeeld, ’gunt iedereen z’n feestje’ maar zegt dat er geen dekking is. „Er zijn belangrijkere dingen, waarvan betalen wij dit?” Nida vraagt aandacht voor „de nuchtere werkelijkheid na het evenement” en vraagt zich ook af waar het geld vandaan moet komen.

Woensdag is de deadline. Dan moeten de steden hun bidbook, met daarin onder meer een onderbouwing van hoe ze het evenement gaan betalen, inleveren bij de songfestivalorganisatie.