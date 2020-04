Europese tour BTS nu toch uitgesteld

De band zou op 8 juli met de Map of the Soul-tour in de Rotterdamse Kuip staan. Wanneer de concertreeks wel doorgaat, is nog niet bekend. Lange tijd nadat al vele tournees waren afgezegd, hield BTS nog vast aan hun Europese tour. De kaartverkoop werd eerder nog een maand uitgesteld, maar is nu dus definitief van de baan.

BTS, bestaande uit drie rappers en vier zangers, is één van de bekendste K-pop (Korean Pop) artiesten van het moment. De mannen hebben een grote schare jonge fans. Ze verbraken meerdere records, waaronder het record van meest bekeken YouTube-video en het snelst 1 miljoen volgers op TikTok bereiken.