Vader Yuri van Gelder schikt met OM na drugsvondst

De politie vond de kwekerij begin januari. In het huis van de ouders van de topturner werd ook 2,4 kilo henneptoppen aangetroffen met een waarde van naar schatting 10.000 euro. De ouders waren ook de daadwerkelijke bewoners van het huis maar wat hun rol in het geheel was, is niet duidelijk. Een maand later werd besloten dat de woning voor drie maanden op slot moest.

Ex-wereldkampioen Van Gelder kwam in het verleden zelf ook in opspraak in verband met drugs. In 2009 werd hij betrapt op het gebruik van cocaïne, waarna hij voor een jaar werd geschorst.