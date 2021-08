Premium Het beste van De Telegraaf

Fabian Jansen doet voor ’Priemgeval’ research naar eigen verleden

Door Colette Boegman Kopieer naar clipboard

Fabian Jansen Ⓒ Foto Marc Haers

Wat begon als een afstudeerproject van acht studenten van de Toneelacademie Maastricht, resulteerde in de voorstelling Priemgeval die ze maar liefst elf jaar in binnen- en buitenland hebben gespeeld. En nu, vijf jaar later, gaat het stuk in reprise.