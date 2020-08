Rapper Cardi B gaf ton uit aan coronatesten voor videoclip

De nogal expliciete clip voor haar hit met Megan Thee Stallion is sinds de release vorige week net zo vaak geprezen als bekritiseerd. In zowel tekst als beeld is de seksuele inbreng groot, wat met name in conservatievere kringen niet echt wordt gewaardeerd.

De grootste ophef draaide echter om het rolletje van Kylie Jenner in de video. In de clip staan vooral Afro-Amerikaanse vrouwen en Latina’s centraal, waardoor de halfzus van Kim Kardashian er volgens critici niets te zoeken had. Er werd zelfs een petitie gestart om de realityster uit de video te laten verwijderen.

Tijgers

Er was ook kritiek op het gebruik van wilde dieren in de clip. Carole Baskin, bekend van Netflix-hit Tiger King, maakte zich boos over de verschillende katachtigen die in de WAP-video te zien zijn. Zij ging er vanuit dat de dieren digitaal waren toegevoegd aan de beelden, maar keurde ook dat af omdat er ’hoe dan ook tam gemaakte katachtigen waren ingezet’. In het interview vertelt Cardi nu echter dat er wel degelijk een tijger en een luipaard op de set aanwezig waren.

Volgens de rapper hebben Megan en zij om veiligheidsredenen niet met de katachtigen gefilmd. Dat deden ze wel met de slangen die in de clip te zien zijn, en dat is niet erg goed bevallen. „Dat was de engste scène om te draaien. Ik was naakt en toen plaste er ook nog een over me heen.”