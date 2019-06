’Connie Witteman heeft advocaat aan de kant gezet’

Volgens Shownieuws voldeed haar vorige advocaat niet aan haar verwachtingen. Dit meldt het entertainmentprogramma woensdag.

Eind mei liet Connie beslag leggen op een aantal panden, aandelen en de scooter van Eugène’s dochter. Daarover zei ze tegen Privé: „Het is allemaal minder erg dan het lijkt. Die scooter staat ongebruikt in de garage, sinds zijn dochter van mij haar rijlessen kreeg en nu een autootje heeft. Eugene heeft dat ding om de een of andere reden zelf op naam van zijn holding laten zetten en daardoor ligt er nu beslag op. Maar als het goed is, komt ook daar volgende week snel een oplossing voor.”

De twee gingen met Kerst, ondanks trouwplannen, na vijf jaar uit elkaar.