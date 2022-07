Premium Het beste van De Telegraaf

’Wayne Rooney tekent contract in Amerika en laat vrouw achter in VK’

Door Eva de Rond Kopieer naar clipboard

Vrienden van Wayne en Coleen vrezen dat zijn vertrek naar Amerika hun huwelijk, wat al op springen staat, nog meer onder druk zal zetten. Ⓒ Getty Images

Wie dacht dat de overspelige Wayne Rooney (36) zijn baan als manager van de voetbalclub Derby County zou hebben opgezegd om zich volledig te richten op zijn gezin, komt evenals zijn vrouw Coleen (36) bedrogen uit. De voormalige profvoetballer is gestrikt als nieuwe coach van de club DC United, wat hem naar verluidt 1 miljoen pond (1,18 miljoen euro) per jaar zal opleveren en gaat zo een nieuw avontuur aan in de Verenigde Staten. Vooralsnog alleen, Coleen zou er namelijk niet over peinzen om haar koffers te pakken. Dit zou opnieuw voor spanningen tussen de twee zorgen, is hun huwelijk nog te redden?