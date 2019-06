Drake verrast met knutselwerkje van zoon

Drake plaatste een foto met een knutselwerkje waarop ’Papa’ staat. Bij het plaatje schrijft hij: „Fijne vaderdag!”

Lange tijd deed hij geheimzinnig over het zoontje dat hij heeft met voormalig porno-ster Sophie Brussaux. Pas na een vaderschapstest erkende hij het jongetje dat uit na een korte affaire geboren was. Op zijn album Scorpion rapt hij dat hij de moeder van zijn zoon maar twee keer had ontmoet toen zij zwanger bleek.

Volgens TMZ woont Drake niet samen met Sophie of Adonis, maar hij zou wel dagelijks videobellen met z’n zoon. Wel zou er sprake zijn van co-ouderschap en zou de Canadese rapper regelmatig een privé-jet sturen, zodat Sophie en Adonis naar hem toe kunnen.