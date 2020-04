Miryanna van Reeden: ’Koning zou financiële injectie moeten geven’

„Zou een mooi koningsdagcadeau (eentje die wij nou eens niet zelf betalen) van de koning niet een financiële injectie in de maatschappij van een van de rijkste koningshuizen ter wereld zijn?” suggereert Miryanna. „Zodat Woningsdag de angst wegneemt dat je je woning niet meer kunt betalen straks?”

De actrice denkt dat zo’n gebaar de saamhorigheid in de samenleving ten goede zal komen. „Ik hoop dat ze het zelf bedenken daar, dat ze dit terug moeten doen om de (komende) nood te lenigen. Misschien doen ze het wel. Ik reken op medemenselijkheid”, vervolgt ze. „Ze betalen geen belasting. Ik vind het koningshuis geweldig, maar dat vond ik voor de crisis al ongehoord.”

Omdat iedereen vanwege de coronapandemie binnen moet blijven, is Koningsdag dit jaar ’Woningsdag’ gedoopt. In het hele land zullen voor de koning klokken luiden en kinderen kunnen digitale brieven naar Willem-Alexander sturen om te vertellen wat de coronaquarantaine met hen doet. De koning zou zijn 53e verjaardag eigenlijk in Maastricht vieren.