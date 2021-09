Hoorzitting curatorzaak Britney Spears van start

De rechtszaal is volledig bezet, schrijft persbureau AFP. Sommige fans zijn al voor zonsopgang naar de rechtbank gekomen in Los Angeles om zich te verzekeren van een van de voor publiek gereserveerde stoelen. Buiten de rechtbank hebben zich zo'n honderd fans verzameld, die borden omhoog houden met leuzen als ’Jail Jamie’.

De Amerikaanse zangeres, bekend van hits als Circus en Toxic, is in een langdurige juridische strijd verwikkeld om van haar vader af te komen als conservator. Haar advocaat Mathew Rosengart gaat ervan uit dat woensdag beslist wordt dat de curatele voor het einde van het jaar is opgeheven. Daarbij is het nog wel de vraag of de 39-jarige zangeres psychisch geëvalueerd moet worden voordat die beslissing genomen kan worden.

Vader Jamie liet op 7 september weten dat hij de curatele waar zijn dochter al dertien jaar onder staat wil beëindigen, waar zijn dochter vorige week officieel mee instemde. De zangeres verzoekt de rechter wel haar vader per direct uit zijn functie als toezichthouder te zetten. Dat is nu nog niet gebeurd. Het zal nog even duren voordat al het papierwerk rond het stopzetten van de curatele rond is. Bovendien wil Britney niet dat Jamie zich nog kan bemoeien met de huwelijkse voorwaarden die ze opstelt voor haar verloofde Sam Asghari.