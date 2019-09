Zooey Deschanel heeft alweer nieuwe liefde

Hat gaat om Jonathan Scott, bekend van het klusprogramma Property Brothers, waarin hij met zijn tweelingbroer Drew te zien is. De twee werden vrijdag hand in hand gespot toen ze op weg waren naar een restaurant. Een bron laat aan HollywoodLife weten: „Zooey en Jonathan bleven maar naar elkaar kijken en lachen en zaten erg dicht bij elkaar. Ze waren constant aan het knuffelen tijdens het eten.”

Zooey en Jonathan leerden elkaar in augustus kennen tijdens opnames voor Carpool Karaoke van James Corden. „Ze waren eerst gewoon vrienden. Daarna zijn ze een paar keer uitgegaan. Ze willen het rustig aan doen. Het is vrij nieuw nog allemaal,maar het lijkt erop dat ze elkaar echt leuk vinden. Jonahan reist veel, maar ze spreken af zodra het kan.”

De actrice maakte vorige week via een verklaring bekend te gaan scheiden: „Na vele gesprekken en overpeinzingen hebben we besloten dat we beter als vrienden, zakenpartners en ouders verder kunnen gaan dan als levenspartners”, liet ze toen weten. Ze hebben twee kinderen samen. Jonathan is sinds vorig jaar weer vrijgezel.

