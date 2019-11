Lamar Odom verloofd

„Hierbij introduceer ik mijn nieuwe verloofde!! De toekomstige mevrouw Parr-Odom”, schreef de 40-jarige Lamar bij een foto van hem en de 32-jarige Sabrina. „Ze is de WARE!!!!!”

Voor de ex-sportman is het niet de eerste keer dat hij snel verloofd is. Met zijn ex-vrouw Khloé Kardashian trouwde hij in 2009 al na een maand. Het huwelijk strandde na vier jaar omdat Lamar meerdere keren was vreemdgegaan en worstelde met verslavingen.