Actrice in Cannes met ’Armageddon times’ Anne Hathaway: ’Vrouwenrechten onder vuur’

Door Marco Weijers Kopieer naar clipboard

Anne Hathaway, in Cannes te zien in ’Armageddon times’, poseert voor de fotografen. Ⓒ AFP

CANNES - In het autobiografische Armageddon times van regisseur James Gray geeft Oscarwinnares Anne Hathaway min of meer gestalte aan zíjn moeder. „Toch hield ik bij het spelen ook mijn eigen familie in gedachte”, vertelt de actrice tijdens een interview in Cannes. „Vooral vrouwen van een andere generatie, die veel beperkter waren in hun kansen en keuzemogelijkheden dan ik.”