Tom Hanks (62) krijgt geen bier zonder identiteitsbewijs

Het is tegenwoordig heel gebruikelijk dat er op feesten en festivals met leeftijdsbandjes wordt gewerkt om onderscheid te kunnen maken tussen bezoekers die wel en geen alcohol mogen drinken. Echter is dit meestal bedoeld voor feestgangers van wie niet duidelijk zichtbaar is of zij nog minderjarig zijn of niet. Soms is de organisatie van zo’n festival net iets te streng: zelfs de 62-jarige Tom Hanks kreeg geen bier mee zonder zijn ID-bandje.

Hanks vertelt in de Graham Norton Show over het bizarre voorval aan de bar van het Stagecoach Festival. „Ik besloot een lekker koud biertje te halen dus ik liep erheen en zei ’Hee, hoe gaat het?’ Ik wachtte even tot ze doorhadden hoe oud ik was. Toen ze me herkenden vroeg ik of ik een biertje mocht. ’Oh, ja, natuurlijk. Mag ik je ID-bandje zien?’”, legt Tom uit. „Ten eerste, je weet mijn naam. Ten tweede, ik wil graag een biertje. Waarop ze zei: ’Zonder bewijs van een ID mogen we niet schenken.’”

Hans werd aardig gefrustreerd en zei: „Niet alleen ben ik wie je denkt dat ik ben, ik ben ook 62 jaar oud! Ik wil heel graag een biertje!’ Deze vrouwen mochten mij geen bier geven zonder mijn ID-bandje waarop staat dat ik ouder ben dan 21. Ik kreeg geen bier totdat ik eindelijk een ID-bandje had geregeld!”