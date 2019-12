Star Trek-scenarioschrijver D.C. Fontana overleden

Eind jaren 60 was D.C. Fontana de schrijver van afleveringen in The Original Series als Journey to Babel. Later schreef ze samen met de bedenker van de serie, Gene Roddenberry, Encounter at Farpoint, de eerste aflevering van Star Trek: The Next Generation.

Fontana was de wegbereider voor vele vrouwelijke scenaristen. Ze koos voor haar voorletters D.C. zodat haar sekse niet direct zou worden opgemerkt. De Amerikaanse tv-wereld werd destijds gedomineerd door mannen.

Behalve aan Star Trek schreef Fontana ook mee aan hitseries als Bonanza, The Waltons, Six Million Dollar Man en Dallas.