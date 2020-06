Geen vuurwapens meer in Looney Tunes

Dat betekent niet dat Elmer en Bugs ineens dikke vrienden zijn, benadrukt een van de producenten in de New York Times. „We hebben geen vuurwapens meer. Maar we hebben wel cartoonesk geweld. Dat hoort er bij ons een beetje bij.” Zo gaat in de nieuwe serie, die deze week van start ging op streamingplatform HBO Max, Elmer achter Bugs aan met een zeis in zijn handen, en gaat de haas hem weer te lijf met staven dynamiet.

De producent snapt dat dat wat haaks staat op wat andere kindertelevisie op dit moment laat zien. „We zitten nu in een tijd waarin alles anti-bully is, iedereen moet vrienden zijn en het goed met elkaar vinden. Looney Tunes is daar zo ongeveer het tegenovergestelde van. Het zijn twee personages die altijd ruzie hebben, en soms wordt dat behoorlijk gewelddadig.”