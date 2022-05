Coen en Sander stoppen als dagelijks duo op Radio 538

Swijnenberg gaat voor Radio 538 ook een dagelijkse lunchshow presenteren. Lantinga maakt bij Radio Veronica van maandag tot en met donderdag een middagshow. 538 en Veronica zijn in gesprek met de dj’s die nu nog op deze tijdsloten te horen zijn en wil hen graag behouden. De nieuwe programmering voor het najaar wordt op een later moment bekendgemaakt.

Er werd al gefluisterd dat de dj’s nieuwe programma’s zouden gaan maken, maar ook dat ze zouden stoppen als duo. Dat laatste is dus niet het geval.

Achttien jaar

Swijnenberg en Lantinga maken al achttien jaar samen radio. De dj's kregen in 2004 op NPO 3FM hun eerste gezamenlijke programma: Lantinga & Swijnenberg. Van 2006 tot en met 2015 maakten ze voor diezelfde zender De Coen en Sander Show. In 2015 stapten de twee over naar Radio 538 waar ze sindsdien een programma met dezelfde naam presenteren. Swijnenberg en Lantinga wonnen in 2008 de Gouden RadioRing.

Wie van maandag tot en met donderdag op Radio 538 te horen zal zijn in plaats van Coen en Sander wordt binnenkort bekendgemaakt.