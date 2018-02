Smulders: adressenbestand was oud

RTL meldde eerder dat de privégegevens van talloze bekende Nederlanders door een fout voor iedereen toegankelijk waren.

In de verklaring legt Smulders uit dat zijn site gehost wordt door een extern bedrijf. De beveiliging was niet up-to-date, maar het euvel is inmiddels verholpen. Volgens Smulders is er een oud adressenbestand buitgemaakt. De gegevens zouden voor 95 procent niet meer actueel zijn.