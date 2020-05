Robbie Williams is doodsbang voor inbrekers

"Naar mijn idee zijn er heel veel aanvallen geweest op beroemdheden. Mensen kunnen wel zeggen: 'Jullie zitten wel goed in jullie villa's'. Dat klopt, maar dit is wel wat er nu aan de hand is", verklaart hij zijn angst in The Sun.

Billie Eilish en Ariana Grande hebben al verschillende keren last gehad van stalkers en pas nog trof Eminem een inbreker aan in zijn huis.

Robbie maakt zich de laatste tijd toch al meer zorgen door de verslechterde gezondheid van zijn ouders en schoonmoeder. "Ayda's moeder heeft kanker. Mijn vader heeft de ziekte van Parkinson en mijn moeder heeft het mentaal heel moeilijk. Ze zijn duizenden en duizenden kilometers van ons vandaan. De groei van kanker neemt niet af, hoe vaak ik haar het zwembad ook laat zien", vertelt hij in de nieuwste aflevering van zijn podcast (Staying) At Home With The Williamses.

"Er gebeuren echte dingen met onze ouders die gezondheidsproblemen hebben en we kunnen ze niet bereiken. Het maakt niet uit of je een beroemdheid bent of niet, het helpt je daar niet mee."