’Sharon Osbourne (70) met spoed naar ziekenhuis na noodgeval op set’

Dat meldt TMZ zaterdag. De Brits-Amerikaanse televisiepersoonlijkheid en partner van zanger Ozzy Osbourne werd naar verluidt ziek tijdens het filmen van een paranormale show in het Amerikaanse Santa Paula (Californië).

Wat er precies is gebeurd, is vooralsnog onbekend. Ze zou in het Santa Paula Hospital liggen.

De opnames vonden plaats in hotel Glen Tavern Inn. Een woordvoerder van het hotel bevestigt tegenover TMZ dat er sprake was van een noodgeval. Hij weigerde meer informatie te geven.

Sharon Osbourne is al ruim veertig jaar getrouwd met rockicoon Ozzy Osbourne, die lijdt aan de ziekte van Parkinson.