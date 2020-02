Stormloop op kaartjes eerste film Herman Finkers

Er zijn al vele duizenden kaartjes verkocht voor het openingsweekend. De bioscopen in de regio tonen de film vijf of zes keer per dag. „Je kan de film bij ons van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat zien”, stelt een bioscoopexploitant. „Dit zijn taferelen die we normaal alleen bij de nieuwe Star Wars of James Bond zien.”

De Beentjes van Sint Hildegaard is de eerste speelfilm waarin Finkers de hoofdrol speelt. Ook schreef de Twentse komiek het scenario. De film van regisseur Johan Nijenhuis vertelt over een Twents echtpaar dat na 35 jaar huwelijk de balans opmaakt en zich afvraagt of ze allebei wel echt gelukkig zijn.

De film is vanaf 13 februari te zien in heel Nederland.