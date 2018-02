Steven Brunswijk stopt met Braboneger

Er is al jaren kritiek op de naam Braboneger. Brunswijk heeft nu het gevoel dat hij door alle commotie niet meer groeit als cabaretier. Bovendien begint de Braboneger een last voor hem te worden. Wat bedoeld was om een brug te slaan tussen zwart en wit, wordt steeds meer een wig. Brunswijk zegt dat ook bij optredens op radio en televisie te merken. „Mensen zijn opgelucht als ze me geen Braboneger hoeven te noemen.”

Het is nog niet duidelijk wanneer hij voor het laatst als Braboneger te zien is. Brunswijk is bezig met een nieuw theaterprogramma. Daarin is geen plaats voor de Braboneger liet hij weten. „Er zitten wel grappen in, maar niet meer van die kwajongensdingen van Braboneger”, voegde hij eraan toe.