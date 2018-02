Gordon openhartig over drugsgebruik in biografie

„Dat geeft me een beter gevoel. Ik ben soms thuis alleen in mijn eentje coke aan het snuiven, puur om het kutgevoel uit mijn lijf te krijgen”, zegt hij in het boek, waarvan HP/DeTijd in het maartnummer enkele quotes heeft geplaatst.

Ook vertelt hij over een angstaanjagend moment dat veroorzaakt werd door de drugs: „Ik stond onder de douche en dacht: ik heb teveel genomen, ik geloof dat ik 112 moet bellen. Ik had zoveel gesnoven dat ik er hartkloppingen van kreeg.”

Vorig jaar augustus liet Gordon aan Privé al doorschemeren dat hij heftige onthullingen doet in de biografie. ,,Inderdaad, er zullen heel wat mensen steil achteroverslaan als mijn boek straks in de winkel ligt.” Zo vertelde hij dat Marcel Langedijk, de auteur van de biografie, soms de tranen in zijn ogen had staan bij wat de 49-jarige presentator allemaal heeft meegemaakt. „En dan heb ik het niet alleen maar over wat andere mensen uit de showbizz hebben gedaan of gezegd, maar ook gewoon de pijn en het verdriet die ik überhaupt heb moeten doorstaan in het leven. Daar heeft bijna niemand weet van…”, voegde hij daaraan toe.

Gordon’s biografie verschijnt 28 februari.