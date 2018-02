Wat doet Mezdi daar in zee met topless Zwanetta?

Aflevering 3 bestrijkt ongeveer dag 3 en 4 van de veertien dagen die de stellen van elkaar gescheiden zijn. Daniëlle mist haar Mezdi, Vanessa mist haar Jeremy, Deborah mist haar Tim en Megan…. die begint langzaam door te krijgen dat ze beter af is zonder Kevin.

Tim en Deborah lijkt het stel te zijn dat de grootste kans heeft om Temptation te overleven. De twee praten alleen over elkaar, zeggen continu hoe erg ze elkaar missen en hebben serieuze trouwplannen. Ook lijken ze nog geen echte temptation te hebben.

Samen in bed

Daniëlle zegt dat ze haar Mezdi mist, maar ze trapt vervolgens met volledig open ogen in de verleidingspogingen van Fabrizio. Ze laat hem haar op haar kamer ontbijtjes brengen, wat ze samen in bed opeten, hangt de hele tijd in zijn buurt rond en danst sexy tegen hem aan. Gezoend of gevreeën wordt er niet, maar hoe zal dit er voor de beelden uitzien? „Haar vriendje zal zien dat wij bijna 24 op 24 samen zijn”, zegt Fabrizio.

De dames mogen op een één-op-één-date met een man naar keuze. Daniëlle kiest uiteraard Fabrizio, ’want daar kan ik goed mee praten’. Deborah neemt Tijs mee, omdat ze die nog niet kent. Vanessa neemt Thomas mee, want die vindt ze oprecht. Megan heeft eigenlijk afspraken om de minst aantrekkelijke verleider mee te nemen, maar ze gaat gewoon voor haar temptation Joshua.

Ballonnen

De jongens vermaken zich ondertussen met een poolparty met waterballonnen. „Hey jongens, willen jullie mijn ballonnen zien?” vraagt verleidster Yana. Ze bedoelt waterballonnen, maar had het ook over iets anders kunnen hebben. Allemachtig zeg, de verleidsters dit jaar lijken wel bij de plastisch chirurg geworven. De jongens - nouja, Mezdi, Jeremy en Kevin - zijn echter niet ongevoelig voor deze siliconen-overdosis en dat is het belangrijkste. Wat Tim betreft hadden de verleidsters supermodellen kunnen zijn - hij denkt alleen aan zijn ’baby’tje’ Deborah.

Zouden de verleidsters zijn geworven in de kliniek voor plastische chirurgie? Ⓒ Foto RTL/ Stefanie Lisabeth

Kevin zoekt wat afzondering op en lijkt zowaar gevoel te hebben, hij mist zijn Megan, die hij eerder nog koekeroend noemde - uilskuikentje. Ook zegt hij geen wraak te gaan nemen als zij de fout ingaat.

Romantische dates

De dates van Deborah en Vanessa zijn vooral vriendschappelijk, maar tussen Daniëlle en Fabrizio en Joshua en Megan broeit meer. Joshua probeert de nog maar 18-jarige Megan (hey RTL, zullen we dat niet meer doen, zo’n jong en kwetsbaar meisje meenemen?) ervan te overtuigen dat ze beter verdient dan een jongen die haar in iets meer dan een jaar al zeker vijf keer bedroog. Megan vertelt Joshua bij een mooie waterval dat ze zich eindelijk eens gelukkig voelt. Hij zegt wat elke kijker denkt: onbegrijpelijk wat ze nog bij die Kevin doet.

Mezdi slaat braaf de massage van Laethitia af, maar masseert haar wel. Hij houdt zich voor de camera’s nog redelijk in. Laethitia blijft Mezdi echter de hele aflevering steeds opzoeken. Ze insinueert dat Mezdi wel verder met haar gaat als hij denkt dat hij niet gefilmd wordt.

Echte liefde

Zijn vriendin Daniëlle vermaakt zich op de dansdate met Fabrizio wel erg goed en drukt haar achterwerk telkens tegen de getatoeëerde Belg aan. „Het lijkt me voor hem wel erg moeilijk”, zegt Daniëlle naïef. Fabrizio laat doorschemeren dat hij echte gevoelens krijgt voor de blonde Groningse. Een goede acteur, of is dit een tweede gevalletje Ken en Lize, echte liefde? Als Daniëlle later een traantje laat omdat ze Mezdi mist, wordt Fabrizio in elk geval echt jaloers.

De meisjes drukken elkaar op het hart dat de verleiders niet te vertrouwen zijn. Megan wil ’haar’ Joshua aan de tand voelen. Vindt hij haar wel echt leuk? Het loopt uit op een heel emotioneel gesprek, waarin Megan begint te beseffen dat haar relatie met Kevin echt niet zo best is. „Kevin verdient de helft nog niet van wat jij bent”, zegt Joshua. Megan begint dat zelf ook te beseffen. Ze heeft zo’n gebrek aan zelfvertrouwen, dat ze denkt dat ze niemand anders kan krijgen dan Kevin, die haar keer op keer kleineert en bedriegt.

’Parts to parts’

Op het manneneiland gaat Mezdi de zee in - waar niet gefilmd wordt en de microfoontjes niet mee kunnen - met Laethitia en Maxime. Hij blijft daar een behoorlijk lange tijd, vooral met Laethitia. Ze gaan ook Mezdi’s kamer in om te knuffelen. ’Parts to parts’, aldus Laethitia. Maar volgens Mezdi is er ’verder niets spannends gebeurd’.

Mezdi’s meisje Daniëlle gelooft ondertussen niet zo in de ’verliefde’ gevoelens van Fabrizio. „Zo leuk ben ik niet. En hoe goed ken je me nu al helemaal na drie dagen?”

Verleider Matthew doet intussen eens een poging bij de knappe Vanessa, die nog niet echt in de verleiding is gebracht. Hij denkt dat hij wel kans maakt. „Ik heb even gekeken wat voor type haar vriend is. Hij is wat dikker, wat korter. Ik ben wat breder, wat gespierder, wat langer, wat knapper.” Hij denkt ’als een slang’ toe te kunnen slaan zodra Jeremy de fout in is gegaan. Maar Jeremy houdt zich groot. Hij kijkt wel naar de korte broekjes van de verleidsters, maar daar blijft het bij.

Ook Tim en Deborah gaan goed. Ze praten vooral en alleen over elkaar. Er moet echt wel iets heel erg geks gebeuren wil dit misgaan.

Sexy dansen

Die vlieger gaat niet op voor Megan en Daniëlle. Zij hebben het wel heel erg leuk met hun temptations Joshua en Fabrizio bij het sexy dansen. Joshua zorgt er heel lief voor dat Megan (nog) niet te ver gaat en zegt dat ze op een gegeven moment beter naar bed kan gaan. Hij lijkt liever voor haar te zijn dan haar eigen Kevin. Intussen beseft Kevin steeds meer dat hij echt echt niet zo aardig voor Megan is geweest. Hij liet haar zelfs eens achter in Spanje toen zij zei dat ze met iemand anders had gezoend.

Fabrizio gooit bij Daniëlle echt alles in de strijd en huilt (krokodillen-?)tranen omdat hij het verleiden moeilijk vindt. Daniëlle gaat hem troosten. „Ik wil niemand kwetsen. Maar je wist toch dat ik een vriend had? Ik heb toch nooit gezegd dat ik je leuk vind?” Haar gedrag laat echter iets anders zien. Ze zoekt Fabrizio steeds op en vindt het ook prima dat hij haar overal aanraakt. Benieuwd hoe dit verder gaat......

Topless

Dan zien we Mezdi opnieuw de zee ingaan. Nu met een topless Zwanetta…… en ze blijven heel lang weg. Echt heel erg lang weg. Ontzettend lang weg. En ondanks dat er niet gefilmd en geen geluid kan worden opgenomen in de golven, zijn er wel wat beelden waarop Mezdi aan ’Zwaantjes’ borsten zit. Wat gaat Daniëlle hier van vinden?

Volgende week is dan eindelijk een kampvuur. En we zien in de preview al dat Daniëlle niet blij is met de beelden van Mezdi. Drijft dit haar rechtstreeks Fabrizio’s armen in?