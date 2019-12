Travis Scott niet onder de indruk van foto’s Kylie Jenner

Kylie plaatste een aantal foto’s van zichzelf in bed met slechts een lingeriesetje aan, en wist daarmee meer dan 10 miljoen likes binnen te slepen. „Het voelde gewoon niet goed om 2020 te beginnen zonder één laatste thirst trap”, schreef de realityster eronder, doelend op de weinig verhullende foto. Travis Scott, met wie Kylie een kindje heeft, vond het echter eerder grappig dan sexy volgens TMZ. Hij plaatste een uur later dan ook erg groots ’LOL’ in zijn eigen story.

Het is best uitzonderlijk, want over het algemeen plaatst Travis niet vaak tekst in zijn stories. Ook de timing zorgde ervoor dat veel mensen begonnen te denken dat de rapper zijn ex aan het uitlachen was. Dat het niet botert tussen de twee exen was tijdens de feestdagen niet echt te merken, want die spendeerden ze samen met hun dochter Stormi.

