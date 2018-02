’Voetbal Inside moet tegen kritiek kunnen’

Derksen betichtte de presentator ervan jonge homo’s uit de provincie te gebruiken om ’mooie televisie’ te maken. Hij zou ze uit de kast laten komen en ze daarna aan hun lot over laten. Volgens Derksen zouden de jongens daarna geen leven meer hebben. De kritiek kwam nadat Boomsma zich op social media kwaad had gemaakt vanwege de grap die Rene van der Gijp had gemaakt over een Belgische transgender.

„Wat ze zeggen over mij maakt mij niet zoveel uit”, zei Boomsma nadat hij het fragment van Derksen had teruggezien. „Ze zijn niet in staat om iets te bedenken om mij te kwetsen.” Hij noemde daarna de beweringen van Derksen, dat jonge homo’s geen leven meer hebben als ze eenmaal uit de kast zijn, achterhaald.

Het stoorde Boomsma bovendien dat Derksen en Van der Gijp blijkbaar niet tegen kritiek kunnen. Overigens vindt de presentator niet dat Voetbal Inside moet stoppen. „Je moet alles kunnen zeggen, maar dan moet je ook tegen kritiek kunnen”, sneerde hij.