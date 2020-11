Vince Vaughn verdedigt handdruk Donald Trump

In een interview met The LA Times zegt hij geen spijt te hebben. „In mijn carrière heb ik veel politici ontmoet voor wie ik hartelijk ben geweest”, zegt Vaughn. „Ik heb Nancy Pelosi ontmoet en voor haar was ik ook hartelijk. Het was de enige keer dat ik Trump ooit heb ontmoet. We zeiden hallo en hij was heel vriendelijk. Verder heb ik me niet verdiept in zijn beleid.”

Het filmpje waarin de acteur en de president elkaar begroeten ging viraal. Sommige fans waren teleurgesteld in Vaughn. „Ik ben opgevoed met het idee dat je andere voorkeuren en geloofsovertuigingen kunt hebben en dat je andere mensen moet respecteren en verdedigen”, zegt hij daar zelf over.

De 50-jarige Vaughn is onder meer bekend van de films Swingers, The Break-Up en Jurassic Park.