Overleden David Crosby (81) was bezig met nieuwe muziek

De 81-jarige Crosby zou al langere tijd ziek zijn geweest. Zijn laatste optreden gaf hij in 2019. Gitarist Steve Postell zegt echter dat de legendarische zanger druk bezig was met nieuw materiaal en weer plannen had om op te treden.

„David dacht niet dat hij nog jaren zou leven, waarover hij ook voortdurend grapjes maakte. Maar er was geen reden om te denken dat we deze optredens niet zouden kunnen doen”, zegt de muzikant. Volgens Postell werd er achter de schermen al gewerkt aan de tour. Hij en Crosby waren de week voor zijn dood zelfs al bezig met repeteren. „Hij liet ons nieuwe liedjes horen, en vroeg om onze mening. Het vuur was nog niet gedoofd. Ik wil graag dat mensen dat weten.”

Crosby maakte in de jaren zestig deel uit van de groep The Byrds en vormde later de supergroep Crosby, Stills & Nash met Stephen Stills en Graham Nash. Later voegde zich ook Neil Young bij het trio.