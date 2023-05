Ed Sheeran: ’Ongemakkelijk om eigen docu te kijken’

„Het is ongemakkelijk voor mij om ernaar te kijken, ik ben er dan ook nog niet voor gaan zitten om het in één keer te bingen”, zei hij. Om daar lachend aan toe te voegen te hopen „dat andere mensen het leuker vinden dan ik.”

In het gesprek vertelt Sheeran ook dat hij verrast was door hoe de vier afleveringen er uiteindelijk uit zijn komen te zien. „Ik had niet echt door dat ze een film aan het maken waren over rouw en mentale gezondheid. Ik dacht dat we een documentaire aan het maken waren over mijn aankomende album, dus toen ik het zag dacht ik wel even van: oh oke!”, aldus de 32-jarige zanger.

The Sum of It All kwam onlangs uit bij Disney+ en volgt Sheeran in 2022, het jaar waarin zijn vrouw Cherry een tumor kreeg toen ze in verwachting was van hun tweede kind, hij zijn beste vriend verloor en werd aangeklaagd voor plagiaat. De gebeurtenissen vormden de inspiratie voor zijn nieuwste album - (Subtract).