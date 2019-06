Bekende ouders juichen voor geslaagde kinderen

„Yes Semmie, gefeliciteerd lieverd!”, roept Wendy vol blijdschap uit in een filmpje op Instagram waarin te zien is dat haar zoon Sem met een vlag zwaait, klaar om hem uit te hangen.

Marco pakte snel zijn camera erbij toen zijn zoon Senna werd gebeld door school. Even later is te zien hoe zijn jongste zoon de Nederlandse driekleur uithangt, onder luid gejuich van Marco. „Yeah, deze boy is geslaagd!”, aldus de enthousiaste zanger. „Oh wat zijn we trots op onze Senna hard gewerkt vriend nu even feest in huize Borsato”, schrijft Marco bij het filmpje. „Heel heel knap gedaan we zijn trots op je!”

Ook bij Erik de Zwart, Danny de Munk, Frans Bauer en Wolter Kroes ging de vlag uit. Hun dochters kregen woensdag eveneens goed nieuws.