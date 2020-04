Kaley Cuoco grapt dat ze haar man na coronacrisis het huis uitzet

Ⓒ Getty Images

Kaley Cuoco en Karl Cook zijn al twee jaar getrouwd, maar woonden lange tijd niet samen. Vanwege de coronacrisis slapen de twee nu toch al even in hetzelfde huis, maar als alle ellende voorbij is trapt Kaley haar man wel weer gelijk de deur uit, grapte de actrice in gesprek met talkshowhost Conan O’Brien.