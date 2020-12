Robbie Williams had ’de ergste kwikvergiftiging die doktoren ooit hadden gezien’

„Ik at twee keer per dag vis en daardoor had ik de ergste kwikvergiftiging die de doktoren ooit hadden gezien”, aldus Robbie volgens The Mirror. Gelukkig kon de zanger er na de controle wel om lachen. „Weet je wat ik toen dacht? Ik heb gewonnen! Zo werkt mijn ego. Ik heb letterlijk de kwikken medaille gewonnen.”

Het was Robbie’s vrouw Ayda die hem er overigens toe dwong om zich te laten testen. „Dat deed ik omdat mijn vrouw een neuroot is en zij constant van dit soort tests ondergaat”, zegt hij. „Godzijdank, want anders was ik dood neergevallen vanwege kwikvergiftiging.”