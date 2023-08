Rebel Wilson in gezicht gewond bij filmstunt

„Niet de manier waarop ik deze film wilde beëindigen”, schrijft de 43-jarige Wilson bij een foto waarop te zien is dat ze onder meer aan haar neus gewond is geraakt. „Drie hechtingen en een nacht in het ziekenhuis na een stunt-ongeluk”, aldus de actrice.

De film Bride Hard wordt momenteel gefilmd in Savannah, in de Amerikaanse staat Georgia. De opnames gaan ondanks de stakingen in Hollywood verder omdat het om een onafhankelijke productie gaat.