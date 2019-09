’Ik had Dionne nog getroost in het water’

Kijkers zagen hoe YouTuber Dionne Slagter tijdens de proef, waarbij ze door een touwdoolhof moest, bijna opgeven. Dat was ook de reden dat Jaap van Deurzen gedacht had dat de YouTuber eruit zou vliegen. Maar hij werd vervolgens weggestemd. „Ik zag het niet aankomen. Want het was Dionne die tijdens de proef de touwtjes niet aan elkaar kon knopen, waardoor wij verloren. Ze moet een hele goede politiek gevolgd hebben daarna, want na de proef iedereen was boos op haar. Ik heb haar nog getroost in het water.”

Hij benadrukt dat hij op dat moment echt dat dat hij in Expeditie Robinson zou blijven. „Echt iedereen was boos op haar. Dus ik dacht: ’Kat in het bakkie, Japie gaat door’. En: Japie gaat niet door.”

Toch kan hij het wel accepteren, want hij beseft dat als het deze aflevering niet was, dat hij er een van de volgende afleveringen wel snel uit zou gaan. En, zo kijkt hij maar naar de positieve kant: „Thuis was het haringseizoen begonnen; ik kon aan de korenwijn; ik kon me weer wat vetter mesten, want ik was heel wat afgevallen; ik kon me weer scheren. Joh, het heeft allemaal zijn voordelen. En ik was weer een ervaring rijker.

Hij gokt dat deelnemers Akwasi, ’een oermens’, en tv-kok Hugo Kennis, ’die zo gek is van dit spelletje’ heel ver kunnen komen. „Dat zijn voor mij topkandidaten.”