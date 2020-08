Henry van Loon en Jelka van Houten in nieuwe BNNVARA-serie

De zesdelige serie gaat over politieagenten en criminelen die niks te doen hebben en met elkaar de tijd moeten zien te doden. Dat levert bizarre, grappige, onnavolgbare gesprekken en ongemakkelijke situaties op. Henry en Jelka spelen allebei agenten en Theo Maassen is één van de criminelen die opzichtig onzichtbaar probeert te blijven voor de lange arm der wet.

De serie is een bewerking van de Australische reeks No Activity. Theo Maassen vond het een bijzonder project om aan mee te werken, zo laat hij in een verklaring weten. „Ik heb door deze rol dingen over mezelf ontdekt die ik liever niet had willen weten.”

Het is niet de eerste keer dat het stel samenwerkt. De twee speelden ook al samen in de film Huisvrouwen bestaan niet 2. Samen kondigden ze in een hilarische video aan dat Jelka zwanger zou zijn.

Niks te Melden is vanaf 20 september wekelijks te zien bij BNNVARA op NPO 3.