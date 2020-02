André en Bridget weer op reis en Rachel mag mee

Op het YouTube-kanaal Bridget and Leon’s Travel Tips geeft Bridget reistips over verschillende bestemmingen. In de nieuwste vlog van de RTL 4-presentatrice, waarin ze tips geeft over Rome, is te zien dat ze samen met André en Rachel aan het genieten is van de Italiaanse stad.

Eerder gaf Rachel aan dat ze enorm blij is met Bridget in de familie. „We appen, we bellen en we hebben de grootse gein met elkaar”, vertelde ze in december.