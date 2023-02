Premium Het beste van De Telegraaf

Dochter ’wint’ in erfeniszaak Des Bouvrie: ’Deze uitslag voelt heel dubbel’

Door Frank Waals Kopieer naar clipboard

Nicole des Bouvrie noemt de recente ontwikkelingen afschuwelijk. „Ik ben nog steeds gek op mijn broer en mijn zus.” Ⓒ ANP/HH

In een kort geding heeft de rechter bepaald dat de oudste kinderen van wijlen Jan des Bouvrie beslag mogen leggen op de Naardense villa van de interieurontwerper. De ene partij is tevreden, de andere teleurgesteld… Of brengt het vonnis de partijen tot elkaar? Uiteindelijk hoop ik dat we er met z’n allen uit zullen komen.”