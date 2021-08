Moeder Britney Spears verdedigt jongere dochter Jamie Lynn

Lynne plaatste een foto van een gigantisch spinnenweb op Instagram, waarop Britneys fans direct reageerden. „Hee, kijk wat leuk! Jamie Lynn heeft haar huis opnieuw ingericht. Het lijkt erop dat ze haar web steeds verder uitbreidt”, schrijft een volger. Een ander zegt: „Lynne, misschien zou je je eens bezig moeten houden met je oudste dochter in plaats van dit soort onzinnige bullshit plaatjes te posten. Tenzij dit natuurlijk een foto was van je bezoek aan Jamie Lynn. Dit is het web dat jullie gesponnen hebben en waarin Britney verstrikt zit.”

Moeder Spears liet het er niet bij zitten en reageerde boos: „STOP HIERMEE! Echt, hou óp. Jullie hebben geen idee wat er zich afspeelt. Ik heb vanaf dag 1 via mijn advocaat gesproken en nooit iets gezegd of gedaan via sociale media. Jullie moeten je huiswerk beter doen, want mijn andere dochter heeft hier ook niets mee te maken.”

De rechtszaak over het curatorschap van vader Jamie Spears, dat Britney graag beëindigd ziet worden, wordt op 29 september hervat. Britneys nieuwe advocaat Mathew Rosengart vroeg rechter Brenda Penny of deze zitting eerder kon plaatsvinden maar daaraan gaf de rechter geen gehoor.