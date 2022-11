Marc van der Linden woest op Yvonne Coldeweijer: ’Rapporteer die vrouw’

Marc van der Linden Ⓒ ANP/HH

Marc van der Linden heeft maandagavond fel uitgehaald naar roddelkoningin Yvonne Coldeweijer. Zij riep via sociale media ’spionnen’ in het VU medisch centrum (VUmc) op om informatie over hem te delen. Van der Linden ligt in het ziekenhuis vanwege een herseninfarct.