Jussen-broers ’ambassadeurs’ joodse componist Leo Smit

De broers vertellen het nieuws in de Radio 4-serie Muziek tot leven, waarin het werk van joodse componisten wordt belicht dat door de oorlog in vergetelheid is geraakt.

„De Jussen-broers hebben deze muziek in handen gekregen na een optreden in het Concertgebouw”, vertelt presentatrice Margriet Vroomans dinsdag op NPO Radio 1. „Zij belden meteen met de stichting die zijn muziek beheert. Hoe kan het dat we dit niet kenden? Dit is fantastische muziek! Nu nemen zij de muziek van Leo Smit zoveel mogelijk de wereld in en spelen het op hun concerten. Zij vinden het waard dat deze muziek nog gehoord wordt.”

Leo Smit (1900-1943) studeerde piano aan het Conservatorium van Amsterdam. Hij woonde jarenlang in Parijs en Brussel, waar hij zich specialiseerde in muziek van onder anderen Maurice Ravel en Igor Stravinski. In de jaren dertig keerde hij terug naar Nederland. Hij schreef tientallen stukken voordat hij in 1943 op transport moest naar Sobibor waar hij werd omgebracht.