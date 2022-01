Alec Baldwin wil rechtszaak schietincident laten rusten

„Uit de aanklacht die er vanuit de aanklagers tegen de aangeklaagden ligt, blijkt niet dat de heer Baldwin de intentie had om het vuurwapen met ammunitie te gebruiken. Sterker nog, uit niets van de juridische papieren blijkt dat de aanklagers wisten dat een van de aangeklaagden het geladen wapen ging gebruiken. Het feit dat dergelijke beschuldigingen niet hard gemaakt kunnen worden zegt iets over de filmindustrie. Alle beschuldigingen die zijn gemaakt aan het adres van de aangeklaagde zijn gebaseerd op nalatigheid in de werksfeer”, aldus het juridische team van Baldwin, dat tevens van mening was dat de zaak hierom geseponeerd dient te worden, omdat dat in de staat New Mexico de regel is. Hier werd de film opgenomen voordat het incident plaatsvond, waardoor een rechtbank en eventuele jury uit Californië hier dus geen inspraak over zou moeten hebben.

Baldwin heeft altijd gezegd niet geweten te hebben dat het wapen, dat in feite alleen diende als ’film prop’, geladen was. Dat er toch losse flodders van een kogel in het wapen bleken te zitten, waardoor Hutchinson om het leven kwam, is de acteur naar eigen zeggen niet aan te rekenen. „Waarom zou ik zoiets doen? Halyna en ik kenden elkaar al geruime tijd en ze was een fantastische collega. Ik zou toch nooit een dergelijk risico nemen op de werkvloer?.”