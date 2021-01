Mart Smeets: ’Ik ben het heel vaak eens met Johan Derksen’

Niemand minder dan Mart Smeets (74), een naam die je niet meteen zou associëren bij de ’platte kantinepraat’ van de mannen van Veronica Inside, laat weten zich vaak te herkennen in de woorden van Derksen. In zijn column voor NPO Radio 1, waarin hij de stand van zaken in het Nederlandse voetbal onder de loep neemt, zegt het Studio Sport-icoon : „Ik ben het heel vaak eens met Johan Derksen, ook als hij, uit de losse pols, in eenvoudige en soms platte en soms vulgaire taal trainers, scheidsrechters, collega’s, spelers, coaches, bestuursleden en andere bobo’s onder de mat veegt.”

Maar niet alleen voor zijn generatiegenoot heeft de sportjournalist lovende woorden, ook diens tafelgenoot bij Veronica Inside, René van der Gijp, krijgen een pluim van De Mart: „Voetbal scoort en als René van der Gijp in het bekende decor van Veronica Inside uit de losse pols een voetballer neerzet als een kluns met de simpele bewoording ’die kan er toch geen kut van’, is dat duidelijk; kenmerkend voor de sfeer waarin het gezegd wordt en zeer hoogstwaarschijnlijk ook waar.”

Kuisheidsridders

’Eens in de zoveel tijd’ luistert Mart ook ’heel graag’ naar oud-international Wim Kieft. „Die kan, uitgeweken naar graziger weiden, ook met een kleine vileine glimlach over een zichzelf overschattende voetballer van PSV zeggen: ’Maar zo goed is hij toch ook weer niet?’, waarna een zachte, typische Kieft-lach verschijnt ter onderstreping van zijn woorden. Door Kieft bekritiseerd te worden, komt, opmerkelijk, niet zo hard aan voor de betrokkenen. Maar dan, als je de woorden weegt...”

En hoewel Veronica Inside door velen wordt verfoeit, is de geboren Arnhemmer fan van het Talpa-programma. „Die voetbalpraatshow die door kuisheidsridders (en sinds kort ook door Lillian Ploumen) lichtelijk verafschuwd wordt, komt vaak met kundige en rake analyses en vooral duidelijke stellingnames.”

Facebook

Tot slot nog even terug naar Derksen, die dus regelmatig benadrukt geen vrienden te hebben of ook maar open te staan voor een vriendschap. Zo ook vijf jaar geleden, toen hij een poging deed zich te mengen op sociale media. In, toen nog, Voetbal Inside vertelde de bluesliefhebber dat hij de Facebook-pagina van zijn theatertour eens wilde bekijken. Of zoals hij zelf zegt: ’welke onzin er zoal opstaat’.

„Dus ik zeg tegen mijn vrouw: ’Ik moet even ingelogd zijn op Facebook, hoe gaat dat?’ Die heeft dat vervolgens geregeld. Nou... dat wil ik niet! Binnen vijf minuten had ik honderden vrienden. Allerlei mensen die mijn hele mailbox volgooien met onzin en die bevriend willen zijn. Ik wíl helemaal geen vrienden!” Tegen Wilfred Genee: „Ik heb jou toch! Maar ik kan mijn account niet verwijderen, dat moet ik aan iemand anders vragen. Want ik snap er geen reet van. Ik wil het voor geen goud. Want ik twitter al niet en ik wil ook helemaal geen Facebook. Ik wil alleen even kijken.”