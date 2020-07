Kanye West zinspeelt op eigen streamingdienst Yeezy Sound

Bij de tweet heeft Kanye een lijstje gevoegd van artiesten die hij waarschijnlijk wil inlijven voor Yeezy Sound. Het gaat dan om Abstract Mindstate, Clips, Tony Williams, Pusha-T en natuurlijk Kanye zelf. Hij heeft er ook de naam van dochtertje North bijgeschreven.

Kanye loopt al een tijdje rond met ideeën voor een eigen streamingdienst. In 2016 begon hij er over en een jaar later had hij de merknaam Yeezy Sound gedeponeerd. Hoe de dienst er precies uit komt te zien, is onduidelijk. Volgens de muzieksite NME wil hij exclusieve video’s aanbieden en de mogelijkheid om beelden via de tv te streamen.