Den Haag benoemt bandleden Golden Earring tot ereburgers

Freek Vonk gaat in dececmber weer optreden

Freek Vonk gaat in december weer optreden. Hij zal op 28 december weer een liveshow doen in AFAS Live. De show heeft de titel Rovers in de rimboe. In de voorstelling neemt Freek iedereen naar eigen zeggen mee „op een spannend, verwonderend en leerzaam avontuur.”