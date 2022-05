Paris Hilton bezoekt Witte Huis om kostschoolwet te bespreken

In een ingezonden stuk in USA Today vertelt Hilton, die op haar zestiende naar het internaat werd gestuurd en daar bijna twee jaar verbleef, dat meisjes op deze Provo Canyon School soms midden in de nacht uit hun bed werden gehaald voor intieme onderzoeken. „Als we daar vragen over stelden of er tegen protesteerden, zeiden ze dat we het hadden gedroomd. Ze waarschuwden ons op te houden met dingen te verzinnen. Maar als ik nu als volwassen vrouw terugkijk op wat er is gebeurd, dan kan ik zien wat die onderzoeken waren: seksueel misbruik van kinderen.”

Hilton bracht in 2020 documentaire This is Paris uit, waarin ze voor het eerst vertelde over haar ervaringen op de kostschool voor moeilijk opvoedbare kinderen. Ze zegt daar mensonterend te zijn behandeld; ze zou er zijn geslagen, opgesloten en werd er gedwongen medicijnen te slikken waardoor ze zich verdoofd voelde. Sinds de docu hebben meer oud-leerlingen zich gemeld met soortgelijke ervaringen.