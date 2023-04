Premium Het beste van De Telegraaf

Groen licht voor nog zeker veertig afleveringen van Britse tv-klassieker Nieuwe zuster én terugkeer kijkersfavoriet in Call the midwife

Rebecca Gethings maakt haar intrede in Call the Midwife als zuster Veronica. Ⓒ BBC / Neal Street Productions /Olly Courtenay

Het is inmiddels 1968 in de wijk Poplar in Londen, de thuisbasis van de nonnen en verpleegsters van de Britse dramaserie ’Call the midwife’. In het twaalfde seizoen (zaterdag, 21.00 uur, BBC First) zijn er politieke spanningen en grote maatschappelijke ontwikkeling, maar keert ook een oude bekende terug én doet een nieuwe zuster haar intrede.